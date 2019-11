Minore ruba bicicletta a un anziano: preso dalla Municipale e denunciato

La Spezia - Questa mattina intorno alle 10 un settantaseienne di origine piemontese, ma domiciliato in città da tempo, si è recato ai Giardini pubblici lasciando la bicicletta di sua proprietà appoggiata a un albero per una breve passeggiata. Al ritorno della bicicletta non c'era nessuna traccia. Il pensionato, dopo un brevissimo lasso di tempo, ha scorto in lontananza un giovane che conduceva la sua bici in direzione Via del Prione e ha dato subito l'allarme a una pattuglia di agenti di Polizia locale che transitava ai giardini.

Gli agenti del comando di Via La Marmora si sono posti all'inseguimento del giovane lungo Via del Prione raggiungendolo all'altezza di Piazza Ginocchio.



Il giovane ha negato di aver rubato la bici, affermando di averla avuta in consegna da un amico, ma è stato comunque condotto in caserma e identificato: si tratti di un minorenne senegalese di nascita residente in città. E' stato denunciato alla procura del Tribunale dei minori per ricettazione. La bicicletta è stata riconsegnata dagli agenti al legittimo proprietario.