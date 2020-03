Ministro Azzolina conferma: "Scuole chiuse fino al 15 marzo"

Da Palazzo Chigi, il premier Conte: "Abbiamo fatto un'ampia valutazione e l'orientamento è stato quello di optare per la chiusura delle scuole in via prudenziale"

La Spezia - "Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo". Ciò che era stato anticipato intorno all'ora di pranzo dalle agenzie e dagli organi di stampa di tutta Italia, trova i panni dell'ufficialità per bocca del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina che lo ha detto nella conferenza stampa in corso a Palazzo Chigi. Seguiranno aggiornamenti ma ciò che tutti volevano sapere con certezza trova le conferme direttamente dalla bocca del governo."Abbiamo deciso che arriverà supporto a tutti i nostri studenti a distanza" ha aggiunto il ministro.



"Quello di questa mattina non era formalmente un Consiglio dei ministri - ha dichiarato il premier Conte - e ho richiesto in accordo con il Ministro Speranza la partecipazione del professor Brusaferro presidente dell'Iss che ci ha aiutato a valutare la situazione epidemiologica e ci sono state fornite le valutazioni tecniche. Abbiamo fatto un'ampia valutazione e l'orientamento è stato quello di optare per la chiusura delle scuole in via prudenziale. Abbiamo già una bozza e voglio firmare il decreto anche stasera".