Minaccia la ex con un cacciavite e la rapina per questioni di droga

La Spezia - Ha minacciato la ex convivente con un cacciavite per prenderle il televisore. E' stato denunciato un 50enne spezzino, già noto agli uffici, con l'accusa di rapina mentre la Polizia di Stato sta cercando il suo complice.

I fatti risalgono a ieri nel quartiere di Migliarina dove l'uomo si è introdotto nell'appartamento della ex, anch'ella già nota agli uffici, e ha preso l'elettrodomestico e 400 euro. Il 50enne è entrato in azione con un complice che al momento è ancora ricercato.

Messo a segno il colpo i due uomini sono scappati a gambe levate e l'ex convivente della vittima è stato rintracciato dalle pattuglie della Polizia di Stato in centro città.

L'uomo è stato portato negli uffici di Viale Italia e ai poliziotti ha riferito che il denaro e il televisore sottratti alla ex convivente erano il corrispettivo economico di alcune dosi di cocaina.

Gli accertamenti proseguono al fine di ricostruire nel dettaglio tutta la vicenda. Nel frattempo il 50enne è stato denunciato per rapina e porto di oggetti atti a offendere.