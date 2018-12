Minaccia il coinquilino con un coltello e si barrica in casa

La Spezia - Oggi pomeriggio nel quartiere di Rebocco, i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia sono intervenuti, assieme a 118, Vigili del Fuoco e Polizia, nell'abitazione di un 53enne spezzino già noto, il quale aveva litigato furiosamente con il proprio coinquilino, aggredendolo brandendo un coltello, senza ferirlo, per poi chiudersi in casa.

Ne è uscito dopo aver parlato con i militari ed è stato trasportato dal 118 in ospedale per una visita. Nessuno è rimasto ferito. Il coltello, da cucina, è stato sequestrato e l'uomo sarà denunciato per minaccia aggravata.