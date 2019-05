Minacce tra giovanissimi in Via Sforza, tensione in centro

La Spezia - Momenti di tensione oggi pomeriggio in Via Sforza. Era da poco passata l'ora di pranzo quando tra alcuni giovani è partito un battibecco. Uno di loro si è staccato dal gruppo e si è diretto all'interno di un minimarket poco distante. Ne è uscito con una birra in mano, che avrebbe preso senza pagare, per usarla come un'arma. Alcuni presenti hanno cercato di fermarlo ma il giovane ha spintonato chi cercava di ostacolare il suo passaggio. La bottiglia è caduta finendo in frantumi e il ragazzo avrebbe continuato a minacciare i suoi precedenti interlocutori. I testimoni, preoccupati dalla vicenda, hanno chiamato le forze dell'ordine. Qualche istante dopo il gruppo si era disperso ma con l'arrivo delle Volanti della Polizia di Stato l'episodio è stato segnalato.