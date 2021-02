Minacce ed oltraggio, ventenne si prende una denuncia

La Spezia - E' stata denunciata ieri dagli agenti della Polizia Locale che l'avevano convocata negli uffici del Comando di Via Lamarmora per renderla edotta del provvedimenti che avevano in serbo per lei. E così ad una ventenne di nazionalità dominicana sono contestati infatti i reati di cui agli articoli 336 e 341 bis C.P. scaturiti dal suo comportamento nel corso di un controllo avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 5 febbraio scorso. In quella circostanza gli operatori della Polizia Locale spezzina, intenti a svolgere controlli presso vari locali del centro cittadino, al fine di verificare il corretto rispetto della normativa anti-Covid, intervenivano presso un’attività commerciale nelle adiacenze della Piazza Cavour dove si erano riversate circa 15 persone intente a consumare bevande. Durante il controllo, la giovane, anziché allontanarsi come richiesto al fine di liberare i locali del pubblico esercizio, si opponeva a loro, iniziando ad ingiuriarli e minacciarli. Durante i medesimi controlli presso i locali del market è emerso altresì che il titolare, oltre a non aver rispettato la normativa legata al contenimento della pandemia consentendo il permanere nei locali di numerose persone, così da essere sanzionato di 400 euro con la chiusura di 5 giorni, non aveva pubblicizzato correttamente i prezzi di vendita e per questo sanzionato di 1000 euro in violazione alla legge regionale n. 01/2007.