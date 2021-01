Minacce e danni in ospedale, identificato e denunciato il responsabile

La Spezia - "Compiutamente identificato l’autore delle azioni presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Andrea, la notte dello scorso 16 gennaio, quando le Volanti erano immediatamente intervenute su richiesta degli operatori sanitari, per la presenza di un paziente ubriaco che stava dando in escandescenze". E' quanto si legge in una nota della Questura della Spezia, che prosegue: "La Squadra Mobile, esperiti gli accertamenti del caso, ha identificato il responsabile in un 20enne tunisino, residente fuori regione, che ha deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di interruzione di pubblico servizio, minacce nei riguardi del personale sanitario, danneggiamento aggravato di un distributore automatico di bevande e di un infisso, nonché violazione del foglio di via obbligatorio emesso lo scorso novembre nei suoi confronti dal Questore della Spezia, che gli imponeva di non fare rientro in questa città per due anni. La posizione dello straniero, titolare di valida carta di soggiorno sul territorio nazionale, è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione competente".