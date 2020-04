Millanta di essere vaccinato per il Covid-19, trovato con la droga in tasca viene multato

La Spezia - “Ho il vaccino covid 19..poi ho la mascherina..perciò me ne vado a giocare a pallone” e poi sul retro del foglio, “nessuno può dirmi quello che devo fare! “. Ha scritto così sull'autocertificazione un 23enne della Val di Magra che ieri pomeriggio si è imbattuto in un controllo dei carabinieri di Lerici.

Il giovane è stato fermato a Romito Magra dove erano impegnati in un controllo per far rispettare le norme governative anti diffusione Covid-19. I carabinieri hanno notato il giovane conosciuto, con precedenti per spaccio di stupefacenti, mentre in bicicletta percorreva la Via Provinciale che porta al mare, e gli hanno chiesto contezza della sua presenza.

Il ragazzo sull’autocertificazione ha scritto di avere il vaccino Covid-19 e che quindi si sentiva libero di fare cià che volevano. I carabinieri poi lo hanno anche perquisito trovandolo in possesso di due grammi di hashish e uno di marijuana, che il ragazzo ha dichiarato di detenere per uso personale.

Il giovane è stato così segnalato alla Prefettura della Spezia per le sanzioni amministrative previste in caso di detenzione di stupefacenti per uso personale.

Per lui è scattata anche la salatissima multa prevista in caso di violazione del divieto imposto di non uscire di casa.