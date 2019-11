Militari feriti nell'attentato in Iraq, il giorno dopo

La Spezia - Rientreranno tutti insieme in Italia i cinque militari appena le loro condizioni permetteranno un trasporto in sicurezza. Questo l'aggiornamento sui militari rimasti feriti nell'attentato di ieri in Iraq. Nessuna dichiarazione dalla base militare del Comsubin, al Varignano, e tutto è in mano allo Stato Maggiore della Difesa. Le condizioni di salute di Marco Pisani, Paolo Piseddu, Andrea Quarto, Emanuele Valenza e Michele Tedesco, sono stabili e non sono in pericolo di vita. Tutt'ora sono ricoverati all'ospedale militare a Baghdad.

Tre dei cinque militari feriti appartengono al Comsubin della Spezia e uno di loro, un giovane ufficiale del Goi, ha riportato danni seri ad un piede con una parziale amputazione. I feriti, come riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, sono in condizioni serie e anche un altro militare ha subito un'amputazione a causa delle gravi ferite riportate. Un altro ha riportato diversi traumi interni con alcuni versamenti e costole rotte. Un altro militare della Marina ha riportato nell'attacco diverse fratture ed è sottoposto a trattamento proprio perché i medici stanno provando a evitare rischi di amputazione. Un quinto militare invece ha subito traumi importanti ma meno rilevanti degli altri e le sue condizioni non destano preoccupazione. Alcuni dei cinque militari italiani rimasti feriti sono stati svegliati stamattina dal sonno indotto. A quanto si apprende, alcuni di loro oggi verranno sottoposti a ulteriori cure e interventi, specialmente il militare che, a causa dei traumi, ha riportato alcuni versamenti interni.

Riguardo alla ricostruzione degli eventi, l'attentato è avvenuto ieri alle 11 nella zona di Suleymania, nel Kurdistan iracheno. I cinque militari coinvolti dall’esplosione sono stati prontamente soccorsi, evacuati con elicotteri USA facenti parte della coalizione e trasportati in un ospedale Role 3 dove stanno ricevendo le cure del caso.



