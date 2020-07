La Spezia - Ha perso una ruota posteriore del camion ed è finito fuori strada. È accaduto in serata a Ceparana dove un camionista è riuscito ad evitare il peggio.

Il mezzo ha perso lo pneumatico in un momento in cui scendeva dal cielo una pioggia torrenziale. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, riposizionare la ruota che si è staccata fino a scortarlo in un magazzino vicino.