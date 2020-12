Mezzo in fiamme sul raccordo, intervengono i vigili del fuoco

La Spezia - La squadra dei Vigli del Fuoco del distaccamento di Sarzana è intervenuta oggi pomeriggio sul raccordo autostradale tra Santo Stefano e La Spezia per l'incendio di un'autovettura.

L'allarme è scattato quando alcuni automobilisti di passaggio hanno riferito alla sala operativa del 115 di un'auto ferma in corsia di emergenza all'uscita della galleria Fresonara, in direzione La Spezia, con del fumo che fuoriusciva dal vano motore.

Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco si sono sincerati che il conducente stesse bene ed in pochi minuti hanno estinto le fiamme, circoscrivendo cosi l'incendio nella parte anteriore del mezzo.

Sul posto erano presenti anche la Polizia Stradale e personale della SALT.