Mezzo chilo d'erba, giovanissimo in manette

La Spezia - Quel continuo via vai dalla sua abitazione aveva insospettito i carabinieri che, aspettato il momento giusto, hanno guadagnato l’accesso nell’appartamento e scoperto che effettivamente quel giovane che stavano seguendo era effettivamente in possesso in grosso quantitativo di sostanza stupefacente. Nella fattispecie si trattava di mezzo chilo di marijuana che il giovane ventiduenne teneva dentro l’abitazione e per quale è finito in arresto. Ieri sera, i carabinieri del comando provinciale e della compagnia della Spezia lo hanno arrestato in flagranza.



La perquisizione locale permetteva di rinvenire in tre distinti barattoli, chiusi ermeticamente, 470 grammi di marijuana, la somma contante pari a circa 600 euro ed un bilancino elettronico. Il giovane è stato dichiarato in arresto e passerà la notte nelle camere di sicurezza e nella mattinata odierna si svolgerà il processo per direttissima: dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l'obbligo di dimora alla Spezia.