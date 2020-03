Mezz'ora per l'arrivo dell'ambulanza, l'emergenza è totale

Un uomo si è infortunato in Via Pascoli e ha dovuto attendere molto i soccorsi: la situazione è complicata per tutto il comparto sanitario. Meglio restare in casa per non correre il rischio di incidenti.

La Spezia - Quasi mezz'ora in attesa dei soccorsi. Questo è quello che si rischia in caso di incidente o infortunio in questi giorni di emergenza, con il personale sanitario e i mezzi di soccorso comprensibilmente impegnati nel far fronte alle numerosissime necessità causate dall'epidemia di coronavirus in corso.



Lo sa bene un signore spezzino che questa mattina, poco prima delle 11.30 è caduto mentre percorreva Via Pascoli, nei pressi dell'intersezione con Via Vittorio Veneto. L'uomo è rimasto a terra, senza che qualcuno dei passanti si avvicinasse, preoccupati dalla possibilità di entrare in contatto con uno sconosciuto. Qualcuno ha però chiamato i soccorsi ed è così iniziata l'attesa dell'arrivo dell'ambulanza, mentre sul posto giungeva una pattuglia della Polizia municipale.

Sono trascorsi 25 minuti prima che automedica e ambulanza raggiungessero l'infortunato. Qualcuno, da una finestra, ha provato ad accusare i soccorritori di essere arrivati tardi, ma immediatamente uno degli agenti gli ha fatto notare l'emergenza che è in corso in queste ore in ospedale. Senza contare che poi l'ambulanza si è diretta verso il Pronto soccorso in codice verde...



Un episodio, questo, che deve suonare da monito per tutti coloro che si muovono senza una reale necessità: non solo si rischia di essere multati, ma, nel malaugurato caso che accada qualcosa di spiacevole, è probabile che si debba attendere almeno mezz'ora prima dell'arrivo dei soccorsi.