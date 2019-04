Mette i cani nel portapacchi sul tetto dell'auto. Li salvano i poliziotti

La Spezia - Dei fori sospetti su un portapacchi tre cagnolini chiuso all'interno. È finita con una denuncia la vicenda che riguarda tre cagnolini "pechinesi" rinchiusi in un jet porta oggetti posizionato sul tetto di una Fiat Stilo. Ad accorgersi che qualcosa non andava una pattuglia della Polizia postale che ha fatto fermare l'auto, in Viale Fieschi, sulla quale viaggiava un 23enne serbo e un altro cane. La Fiat Stilo era stracolma di bagagli e per gli agenti non sarebbe da escludere che l'uomo abbia messo gli altri cagnolini sul tetto per poter viaggiare.

La situazione per i piccoli era davvero rischiosa viste le temperature odierne. L'intervento della Polizia, è arrivata anche la Stradale, ha permesso che gli animali fossero tratti in salvo e poi affidati al Comune. Tutti e quattro avevano landocimenla docu in regola e non erano destinati alla vendita.