Meteo, un'altra giornata splendida ma è l'ultima

La Spezia - Dopo una domenica al bacio, per quanto fredda come possono essere le giornate di metà di dicembre, la nuova settimana parte con cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore anche se non durerà molto visto che da domani è prevista una perturbazioen che caratterizzerà poi la restante parte della settimana. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13.3°C, la minima di 4.1°C, lo zero termico si attesterà a 3108m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.