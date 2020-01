Messaggi sulle facciate nuove, il presunto "E.B." mette tutto sui social

La Spezia - Decine di scritte apparse su numerose facciate del centro storico, la maggior parte appena rifatte. Non era ancora finito il 2019 quando hanno fatto la loro comparsa finendo sulla bocca di tutti. Da Via Marsala, passando per Via Fazio, arrivando anche in Piazza Sant'Agostino le facciate chiare e pulitissime oggi contano scritte con la bomboletta nera e una serie di frasi firmate "E.B.".

A destare l'attenzione comunque è la galleria, sui social, che il presunto autore dedica alla sua produzione. Sono presenti scatti e stories dedicate allo scrivere sui muri. Lui, o lei, si definisce aderente alla street poetry. Si propone con uno stile asciutto, scarno, una specie di nero su chiaro dove parla d'amore rivolgendosi, si presume anche in questo caso, ad una figura femminile. Molto semplici gli strumenti presumibilmente utilizzati: una bomboletta spray di una marca comune e di facile reperibilità.

Al di là dei contenuti e della condivisione dello stile di "E.B.", che ripropone il suo operato sui social, si è davanti a un reato. In base al codice penale se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da trecento a mille euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da mille a tremila euro. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10mila euro.