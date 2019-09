Mercoledì di temporali, temperature si abbasseranno anche di 5°

La Spezia - Da molto nuvolosi a soleggiato, passando per qualche debole pioggia. L'incertezza regna sovrana anche in questo inizio di settimana decisamente settembrino. La graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata non sarà però preludio di un compiuto ritorno del sole. E se durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23.2°C e la minima di 19°C, dovremo aspettarci un nuovo abbassamento delle medie, a partire dai prossimi giorni. Mercoledì ombrelli aperti, k-way in vita e tanta paziente attenzione perchè, stando alle previsioni, sarà giorno di temporali diffusi, isolati alla mattinata con miglioramento durante il pomeriggio e ritorno del sole. Le temperature però subiranno un altro colpo con minime sulla costa sotto i 14° e massime non superiori ai 22°.