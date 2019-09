Mercato del venerdì in lutto, addio a Gilberto Vergassola

La Spezia - Si sono svolti oggi i funerali di Gilberto Vergassola, ex ambulante, conosciutissimo nei mercati della provincia.

Vergassola, originario di Pian di Valeriano, aveva 62 anni e ha lottato fino all'ultimo con un male che lo aveva colpito alcuni mesi fa e non gli ha lasciato scampo.

È stato un punto di riferimento del mercato del venerdì nella zona di Viale Amendola che non frequentava più da qualche anno.

"Per me - lo ha ricordato il collega e amico Andrea Lagormarsini - se ne va una persona alla quale volevo molto bene, davvero un grande amico".