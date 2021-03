Mercati aperti per San Giuseppe, Municipale in prima linea

La Spezia - Non è la fiera di San Giuseppe ma per gli spezzini domani sarà comunque un giorno di festa e ad aspettarli ci saranno negozi aperti, iniziative speciali da parte delle attività con menù da asporto ad hoc. Ma in questo strano contesto, segnato dalla pandemia, non mancheranno i servizi di controllo e sicurezza da parte della Polizia municipale.

In una nota degli uffici di Via La Marmora si legge: "Alla Spezia, nonostante la mancanza della tradizionale fiera per il secondo anno consecutivo, non si spegne e per la giornata di domani propone il mercato straordinario in Via Garibaldi e presso i Giardini Pubblici, oltre all'apertura del mercato coperto di Piazza Cavour. Due mercati che hanno il carattere di eccezionalità vista la giornata festiva, che ordinariamente non prevederebbe nessuna delle due attività. La Polizia Locale sarà in campo per tutta la giornata fin dalle prime luci del mattino. Dalle ore 7 gli agenti dovranno verificare che siano state liberate le aree del mercato di Viale Garibaldi e il quadrilatero compreso tra Via Mazzini, Via Cadorna, Via Chiodo e Via Diaz, a tal proposito si invita la cittadinanza a rispettare la cartellonistica presente riguardante i divieti di sosta. Successivamente, nelle aree ove si svolgerà il mercato, si provvederà all'assegnazione degli spazi agli aventi diritto. Vista la giornata festiva, che vede buona parte della cittadinanza a casa e dato che sarà probabile riscontrare una nutrita presenza per le vie del centro cittadino, sono stati rinforzati i servizi del Corpo per prevenire gli assembramenti e garantire il distanziamento in tutte le aree mercatali. Agenti in divisa ed in borghese quindi vigileranno sul regolare svolgimento di tutte le attività monitorando e, nei casi necessari, intervenendo per poter far svolgere in sicurezza gli eventi connessi alla festa patronale".



Oltre all'azione della Locale saranno messi in campo anche gli uomini dell'Ans e un gruppo di steward. Così facendo il Comune garantirà un servizio potenziato per il controllo degli assembramenti nelle aree mercatali del centro.