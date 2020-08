Meno di venti ricoverati in tutta la Liguria, un nuovo positivo in Asl5

La Spezia - Sono 16 i liguri che nelle ultime 24 ore sono stati dichiarati guariti dal Covid-19 avendo ricevuto esito negativo anche al secondo tampone (totale guariti: 7.542). Sono invece 7 i nuovi positivi, di cui un caso in Asl5, emerso nell'ambito di attività ambulatoriale. Il saldo è quindi di 9 positivi in meno sul territorio regionale, positivi che sono 1.140, di cui 28 in Asl5. Calano di 4 unità i ricoverati Covid positivi in Liguria, ora sono 18. Un decremento frutto anche del -1 registrato in Asl5, dove resta un solo ospedalizzato. Nessun ricoverato positivo al virus è in terapia intensiva. Sono poi 189 (+11) i liguri in isolamento domiciliare, 649 (di cui 157 in Asl5) quelli in sorveglianza attiva. I decessi di pazienti Covid-19 positivi restano a quota 1.568 (143 le vittime in Asl5). Continuano a crescere i tamponi eseguiti nella nostra regione: ad oggi sono 195.342 (+ 1.623 nelle ultime 24 ore). Il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi.