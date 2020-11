Meno casi e ricoverati, Terapie intensive stabili e un altro decesso

Grazie alle guarigioni i 92 nuovi contagi emersi nelle ultime 24 ore non portano il totale a salire. In ospedale ci sono 5 pazienti in meno, ma la pressione resta alta.

La Spezia - Aveva superato il secolo di vita, arrivando a valicare il 101esimo compleanno, ma non è riuscita a sopportare le complicazioni sopraggiunte negli ultimi giorni. E' così che se n'è andata una donna deceduta nella giornata di ieri al San Bartolomeo di Sarzana, annoverata tra le morti di pazienti Covid-19 positivi. Si tratta della numero 226 di questo specifico elenco relativo alla provincia spezzina.

Rimanendo nell'ambito dei numeri che ruotano intorno all'epidemia di coronavirus sul territorio si contano oggi 2.153 casi attivi nell'area di competenza della Asl 5. Sono 49 meno rispetto a ieri, quanto erano 2.202, nonostante i 92 nuovi contagi emersi nelle ultime 24 ore (19 contatto di caso confermato e 73 da attività di screening) a conferma del fatto che le guarigioni sono aumentate sensibilmente e che superano la quota dei nuovi casi giornalieri.

La curva si sta appiattendo e le ripercussioni sono positive anche per quanto concerne la pressione sugli ospedali. I ricoveri di pazienti Covid-19 sono scesi da 143 a 138 tra ieri e oggi, mentre rimane stabile il numero delle persone in Terapia intensiva: sono 16, suddivise tra San Bartolomeo (13) e Sant'Andrea (3).



A livello regionale i casi attualmente attivi sono 14.120 (731 meno di ieri) e oltre la metà di questi (8.166) si trova nel territorio della provincia di Genova.

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi registrati sono stati 460: oltre ai 92 spezzini, ne sono emersi 77 in Asl 1 (13 contatto di caso confermato, 64 attività screening), 39 in Asl 2 (6 contatto caso confermato, 33 attività screening), 243 in Asl 3 (55 contatto caso confermato, 174 attività screening, 14 settore sociosanitario) e 9 in Asl 4, tutti da attività di screening.

In discesa anche gli ospedalizzati, calati a 1.238 (62 meno di ieri), mentre sono saliti a 123 i ricoverati in Terapia intensiva (2 più di ieri).

Aumenta, infine, anche il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi: con i 22 conteggiati nelle ultime 24 ore il totale ligure dall'inizio dell'emergenza vola a 2.308.