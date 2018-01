Meningite, boom di richieste per le vaccinazioni

Sono state coinvolte 172 persone. Lunedì le esequie dal piccolo mancato per la malattia. Artioli: "Siamo riusciti a comunicare con tutte le persone che hanno avuto contatti stretti con lui".

La Spezia - Riposerà nel cimitero di Porto Venere il bimbo di cinque anni ucciso dalla meningite. E' un dolore troppo grande per la città che si è stretta attorno alla famiglia. Passati i primi momenti di disperazione e preoccupazione chi ha frequentato la scuola, la piscina e lo studio dentistico, nei quali è stato il bimbo prima di avere lo sfogo della malattia, è stato raggiunto e profilassato.

Dai dati emersi dall'Asl 5 spezzino il numero totale delle persone sottoposte alla profilassi sono 172 tra adulti e bambini. In particolare sono i minori sottoposti alla profilassi sono stati 137, 35 gli adulti tra i quali il personale scolastico, lo staff degli istruttori della piscina "Mori" e dell'istituto odontoiatrico dove era stato recentemente il bambino.

La commissione, disposta a livello regionale, per particolari situazioni ha lavorato e sta lavorando a pieno ritmo. Dal punto di vista delle analisi mediche non sarebbe da escludere che i risultati della tipizzazione della meningite che ha ucciso il piccolo potrebbero arrivare già in giornata.

"Grazie all'istituto di igiene - ha spiegato l'infettivologa dell'Asl 5 dottoressa Stefania Artioli - siamo riusciti a raggiungere tutte le persone che hanno avuto un contatto stretto con il bambino garantendo così la comunicazione e la profilassi adeguata per tutti i soggetti a rischio".

Nella giornata di ieri Asl aveva richiesto per l'appunto un incontro con le famiglie per illustrare le dinamiche della profilassi. "L'incontro è stato positivo - ha aggiunto Artioli - . Da questo punto di vista Asl ha agito in maniera tempestiva evitando reazioni di panico".

In queste ore sono aumentate anche le richieste di vaccinazione per la meningite. "Un incremento - ha aggiunto Artioli - è inevitabile. In situazioni di questo genere e purtroppo con un esito così drammatico risvegliano la consapevolezza e quindi di conseguenza si riallerta e si attiva per evitare ulteriori rischi".