Melara in lutto per la morte di Pino Malagamba

La Spezia - Lutto nel quatiere di Melara. Se nè andato Pino Malagamba a ricordarlo è Massimo Lombardi di Spezia bene Comune e Rifondazione comunista. Lombardi affida ai social il ricordo di Malagamba paragonandolo ad un "faro imprescindibile per tutte e tutti".

"Sei stato un riferimento fondamentale per tutte le battaglie ambientaliste, tutte quelle che hanno unito la salvaguardia dei diritti alla salute dei cittadini e dei lavoratori insieme, al territorio, al lavoro, all'ambiente. Un faro imprescindibile per tutte e tutti studiare le vertenze, agirle, praticarle nel concreto dopo averle sviscerate nella teoria, andare casa per casa, per illustrare, argomentare, perché mai visioni dogmatiche dovevano contaminare la mobilitazione ma i no secchi sempre accompagnati da proposte e progetti su tutte quella della Centrale Enel La Spezia. Davi valore ai quartieri, la tua Melara ma anche il Levante Spezzino, alle periferie, rivendicandone la centralità nel ruolo della politica, il tuo insegnamento ed il tuo testimone lo hai passato negli anni ma tu eri sempre per noi il riferimento quando in un recente consiglio comunale e ho pronunciato il tuo nome ho provato emozione vera, e come me molti, ora riposa nel Paradiso dei giusti. Onore a te compagno".