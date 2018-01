Mazzetta e Marola, quartieri prescelti per il weekend degli ingombranti

La Spezia - Acam Ambiente S.p.A. informa che il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) si svolgerà sabato 27 Gennaio a “Mazzetta”, posizionato in Via XXIV Maggio ang. Via U. Foscolo (c/o piazza caduti di Nassiriya) e domenica 28 Gennaio a “Marola”, posizionato in Viale Fieschi (rettilineo tra Acquasanta e Marola). A partire dalle 7.30 fino alle 12 i cittadini potranno conferire sia rifiuti ingombranti come vecchi mobili, sedie, divani, reti, materassi, tavoli, sia R.A.E.E. come televisori, telefonini, lavatrici, frigoriferi, monitor dei pc, stampanti, spazzolini elettrici, frullatori, etc.