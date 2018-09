Maxi rissa di via Napoli, c'è un secondo denunciato

Il 12 settembre scorso si fronteggiarono due fazioni di dominicani al Quartiere Umbertino, con feriti e un'auto della polizia danneggiata. Le indagini per risalire a tutti i protagonisti di quella notte di delirio.

La Spezia - La polizia è risalita a un altro dei protagonisti della zuffa tra bande del 12 settembre scorso. Un trambusto generale che ha svegliato alle 4 di notte i residenti della zona tra Via Napoli, Via Firenze e Via Nino Bixio; a fronteggiarsi due gruppi di uomini di origine dominicana. Il motivo? Pare confermata che alla base della vicenda ci sia una ragazza. Fatto sta che quella sera le volanti dovettero intervenire in massa per estinguere la zuffa e almeno in due, tra cui una ragazza, finirono al pronto soccorso. Ebbene, le indagini degli ultimi dieci giorni hanno portato a denunciare un secondo protagonista dei quella nottata poco pacifica. Si tratta di un 27enne, anch'egli dominicano. Son in corso ulteriori indagini per risalire al resto dei contendenti.



