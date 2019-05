Maxi esercitazione "Sater" con Soccorso alpino e aeronautica militare

La Spezia - Il 18 giugno si terrà una grande esercitazione di ricerca sul territorio ligure con l’ausilio di numerosi mezzi aerei messi a disposizione dai diversi enti partecipanti, verranno simulati diversi scenari di ricerca disperso e o recupero infortunato .L'attività vedrà coinvolti moltissimi tecnici del Soccorso Alpino Liguria ma anche alcune squadre da Emilia e Piemonte.



Questa importante esercitazione , quest’anno è organizzata dal Corpo Nazionale Soccoso Alpino e Speleologico Liguria , è una esercitazione che si effettua almeno una volta all'anno insieme all’Aeronautica Militare un momento fondamentale per esercitarsi insieme per garantire il massimo dispiego di forze e competenze in caso di intervento complesso con supporto aereo per il trasporto del personale e con la possibilità di effettuare il volo notturno con visori NGV. Collaborazione fondamentale in caso di ricerca di dispersi in montagna per trasporto sanitario d’urgenza ,per tutti questi motivi spero abbiate il piacere di partecipare per vedere da vicino le potenzialità che offre la collaborazione tra enti altamente specializzati.