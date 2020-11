Maxi-assembramento in bar dell'Umbertino: la Polizia locale impone la chiusura

La Spezia - Nel tardo pomeriggio di ieri le pattuglie della polizia locale sulla base di indirizzi del Questore della Spezia riferiti a controlli sull emergenza sanitaria hanno poco prima dell 'orario di chiusura delle 18 attivato controlli sul rispetto di tale prescrizione. La pattuglia in servizio nel quartiere Umberto I ha notato presenze di persone per lo più di nazionalità dominicana nelle immediate adiacenze di bar della via Nino Bixio. Insospettiti hanno proceduto a ispezione del locale accertando all'interno una trentina di avventori assembrati in locale di ridotte dimensioni per consumare birre ed altri alcolici. Lo stesso cartello apposto all'ingresso del bar come recentemente imposto dalla legge indicante la capienza massima del locale prevedeva un numero massimo di avventori ben inferiore ai presenti. A carico del gestore anch'egli di nazionalità domenicana da anni residente in città è scattata la sanzione di 400 euro per violazione alla normativa sull'emergenza sanitaria con immediata chiusura per cinque giorni del bar. Accertamenti sono in corso da parte degli agenti del comando di Via Lamarmora sulla autorizzazione alla musica diffusa a tutto volume nel bar all atto dell intervento con relativo disturbo di cui si è lamentato il vicinato