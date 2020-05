Maxi assembramento in Piazza Brin, scatta il blitz delle forze dell'ordine

La Spezia - Blitz in piena regola in Piazza Brin per un maxi assembramento. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia municipale hanno spezzato la serata della centralissima piazza. L'intervento è scattato poco prima delle 21.30 quando da tutti gli angoli sono sbucate le auto delle forze dell'ordine. Dai palazzi intorno molti residenti hanno notato un fuggi fuggi generale.

Si tratta di un'operazione congiunta messa in atto dalle forze dell'ordine perché decine di persone, in più gruppi, si sarebbero ritrovate a bivaccare in piazza. Comportamento assolutamente vietato, almeno ancora per oggi. Stando a quanto si apprende alcune segnalazioni sarebbero già sopraggiunte dal tardo pomeriggio.

All'arrivo delle forze dell'ordine in molti sono scappati sparpagliandosi per le vie limitrofe. Sulla piazza per un attimo è calato il silenzio. Sulle panchine e sui bordi delle limitazioni delle piante sono state abbandonate decine di bottiglie di vetro, a terra e fuori dai cestini una gran quantità di rifiuti. Alle 22 l'intervento era ancora in corso.