La Spezia - Nuvolosità irregolare alternata a schiarite con addensamenti più consistenti in mattinata su estremo Ponente e a Levante. Nubi in aumento in serata per l'instaurarsi di un flusso umido meridionale nei bassi strati, non si escludono locali piovaschi. Venti deboli o moderati settentrionali fino al mattino, in rotazione dai quadranti meridionali al pomeriggio. Mare poco mosso o localmente mosso al mattino in particolare al largo, in calo a poco mosso ovunque.



(fonte Arpal)