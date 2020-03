Mascherine rubate al Sant'Andrea e vendute su Facebook a 20 euro l'una

La Spezia - Nei giorni scorsi, grazie alla segnalazione di un privato cittadino, il personale della Squadra Mobile spezzina veniva a conoscenza che un individuo aveva messo in vendita su Facebook numerose mascherine chirurgiche al prezzo esorbitante di 20 euro l'una, insieme ad altro materiale sanitario, sempre ceduto a un costo spropositato rispetto al suo reale valore di mercato. Prezzi gonfiati che ovviamente approfittavano del fatto che mascherine e altri articoli sono ormai divenuti introvabili negli esercizi commerciali e nelle farmacie per via dell’emergenza sanitaria in corso legata al coronavirus.



Attivata un’indagine, nello stesso pomeriggio la Mobile arrivava a intercettare l’individuo proprio mentre stava cercando di finalizzare una vendita con un potenziale acquirente, che aveva aderito all’annuncio online. Il soggetto, risultato essere un giovane di 19 anni già conosciuto alle forze dell’ordine e che stava utilizzando un falso profilo Facebook, è stato trovato in possesso di venti mascherine chirurgiche, varie confezioni di guanti in lattice e salviette per la disinfezione ospedaliera.

Disposti ulteriori accertamenti, gli agenti riuscivano a risalire alla persona che aveva procurato tale materiale al diciannovenne: un uomo di 52 anni, già gravato da precedenti di Polizia, operante all’interno del Sant'Andrea dove, presumibilmente, era stato sottratto tale materiale.



Chiesto e ottenuto dall'autorità giudiziaria un decreto di perquisizione presso l’abitazione del 52enne, venivano rinvenuti e sequestrati ulteriore materiale sanitario e altre mascherine chirurgiche. Sono ora in corso accertamenti atti a finalizzare e definire la provenienza certa del materiale sequestrato e al momento i due fermati sono stati segnalati in stato di libertà per il reato di ricettazione.



L’operazione condotta dalla Squadra mobile assume particolare rilievo alla luce dell’attuale emergenza epidemiologica connessa al Covid-19, dal momento che ha interrotto un'azione criminosa particolarmente abietta, in quanto non solo garantiva agli autori di lucrare sui bisogni della gente, ma anche perché il materiale messo in vendita illecitamente era stato sottratto in ambito ospedaliero, quindi con grave danno per il sistema sanitario, in un momento in cui invece tale materiale è assolutamente indispensabile.