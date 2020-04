Mascherine chirurgiche vendute al 105% in più del prezzo d'acquisto

La Spezia - Anche le stazioni dei Carabinieri Forestali della provincia spezzina sono state inserite nei servizi di ordine pubblico disposti dalla Questura con la regia della Prefettura, consistenti nei controlli straordinari del territorio per il contenimento della diffusione della polmonite da Covid-19 e finalizzati ad accertare le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della privata abitazione. A questi si sono aggiunti controlli di esercizi commerciali adibiti alla vendita di dpi effettuati dal Nucleo Investigativo che hanno portato alla denuncia per il reato di speculazione a carico dei titolari di una farmacia del capoluogo e del loro fornitore i quali ponevano in vendita al pubblico mascherine facciali di tipo chirurgico applicando un ricarico del 105% rispetto al prezzo di acquisto approfittando della ben nota rarefazione del prodotto sul mercato. I responsabili rischiano la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da euro 516 a euro 25.822. Nell’ambito di tali servizi sono stati effettuati dai Carabinieri Forestali fino ad oggi oltre 400 controlli elevando sette sanzioni.