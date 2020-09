Mascherine abbassate o assenti. Sanzionati clienti e commercianti

La Spezia - Mascherine abbassate oppure non indossate. In giro se ne vedono parecchie e pare che gli spezzini non ne possano più di dover assistere a queste mancanze. Ed è proprio da questo punto che sono partite una serie di verifiche anche da parte della Polizia municipale che giusto stamani, prima di dover intervenire in Piazza Brin per i momenti di tensione attorno all'intervista del sindaco a "L'aria che tira"(qui) , hanno fatto decine sanzioni.

In parte, i controlli erano mirati a seguito di tante segnalazioni fatte da parte dei cittadini altri invece si sono concretizzati dopo che gli agenti, talvolta anche fuori servizio, notavano qualcosa che non andava. Le zone controllate oggi sono state il quartiere di Mazzetta, il centro e l'Umbertino.

Le multe per l'assenza di mascherina non hanno risparmiato nessuno: sono stati sanzionati negozianti, clienti e baristi. In particolare nella zona di Mazzetta sono stati individuati sia i titolari degli esercizi e alcuni clienti. Nella zona dell'Umbertino attenzione per una macelleria e un market etnico. Inoltre qualche sanzione ha raggiunto anche alcuni negozi di abbigliamento.

Una mattinata di controlli che fa parte delle azioni di routine nall'ambito del contrasto del coronavirus.