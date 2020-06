Mascherina, occhiali scuri, bandana e coltello: preso il rapinatore "romantico"

La Spezia - E' domenica 31 maggio, primo pomeriggio. Un uomo travisato e armato di un coltello di oltre 30 centimetri entra in un mini market alla Chiappa, si presenta al bancone e chiede alcune birre. Poi estrae la lama e la punta al petto del gestore: si fa aprire la cassa, arraffa 50 euro e scappa. Poche decine di secondi che rimangono impressi nei fotogrammi delle telecamere di sicurezza insieme al volto del malvivente, coperto da una mascherina antibatterica, un foulard rosso, occhiali scuri e con in testa un berretto tipo baseball. Le volanti della Polizia arrivano immediatamente e raccolgono i primi elementi, poi passano il caso alla squadra mobile che avvia le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le dichiarazioni di alcuni testimoni.



Una settimana dopo il cerchio si è già stretto attorno ad un 22enne dominicano, incensurato ma identificato dagli agenti insieme ad altri cittadini stranieri, proprio nel corso di un controllo effettuato lo stesso giorno nei Giardini Pubblici di via Mazzini. Eseguita una perquisizione presso l’abitazione del giovane, tutto il materiale utilizzato nella rapina è saltato fuori: un particolare coltello appuntito, di colore cangiante, lungo 33 centimetri; il foulard rosso e gli altri capi di abbigliamento indossati durante l’azione.

A caso ormai risolto, davanti all’evidenza dei fatti, il giovane ha raccontato agli agenti della squadra mobile di essere disoccupato e di aver consumato la rapina per procurarsi una somma di denaro, che aveva richiesto invano alla madre, per acquistare un regalo per festeggiare l’anniversario di fidanzamento. Gli investigatori hanno deferito in stato di libertà il giovane sudamericano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia per il reato di rapina, aggravata dall’impiego di un coltello di genere proibito. Per il gestore del Bangladesh un grande spavento e una lesione superficiale al petto.