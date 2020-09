Mascherina abbassata, sanzionato per normativa anti-Covid

La Spezia - Proseguono i servizi di controllo del territorio, coordinati dal Dirigente dell’UPGSP che oggi, unitamente ai poliziotti di quartiere, ha concentrato l’attività operativa nel capoluogo, al fine di verificare il rispetto dell’ultima ordinanza del Presidente della giunta regionale della Liguria. Alle 13 è stato sorpreso un cittadino che si trovava di fronte ad un market etnico sito in Corso Cavour angolo Via Milano, appoggiato ad un furgone, e conversava con un connazionale tenendo la mascherina abbassata. Si provvedeva ad ammonire verbalmente i due soggetti sulla necessità di indossare il dpi e sul divieto di assembramento e sosta in quell’area: mentre il secondo si allontanava immediatamente, il primo dava segni di insofferenza, affermando di non comprendere il motivo per cui non poteva trattenersi lì e sostenendo di essere in attesa di un amico per andare alla stazione; di fronte ad un nuovo fermo invito a lasciare la zona con la mascherina correttamente indossata, lo stesso ottemperava allontanandosi.



Un quarto d’ora dopo lo straniero veniva tuttavia sorpreso nuovamente a pochi metri dal luogo in cui sostava precedentemente, sempre fermo e senza la mascherina indossata. Lo straniero dichiarava di provenire da Pisa e di non avere al seguito alcun documento, dunque con il supporto di una volante veniva accompagnato in Questura. Sottoposto a fotosegnalamento presso il Gabinetto di Polizia Scientifica, lo stesso risultava essere un cittadino senegalese ventiduenne, domiciliato a Pisa, con precedenti per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Il giovane veniva dunque denunciato a piede libero ai sensi dell’art. 10 bis d. lgs. 286/1998 e sanzionato con apposito verbale per la violazione dell’ordinanza n. 60/2020 del Presidente della Regione Liguria, con 400,00 euro. La Divisione Anticrimine ha immediatamente avviato la procedura per il rimpatrio nel comune di residenza con foglio di

via obbligatorio.