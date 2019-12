Market etnici nel mirino, blitz interforze in centro città

La Spezia - Controlli a tappeto nel servizio disposto dal Questore della Spezia Silvia Burdese nel pomeriggio di ieri in centro città per colpire un’altra fascia di attività, già all’attenzione per la vendita e somministrazione di alcolici ai minorenni, i market etnici, chiusi la sera, e gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande. Buoni risultati sin dai primi controlli del blitz della task force interforze, composta da personale della squadra amministrativa, Volanti e Polizia Scientifica della Questura, Reparto Prevenzione Crimine di Genova, dipendenti della Polizia Municipale, militari della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, integrata con personale dell’Asl e dell’Ispettorato del Lavoro. Complessivamente, nel corso del servizio sono state identificate 40 persone (15 con pregiudizi di polizia) delle

quali 30 straniere ed elevate sanzioni per circa 10.500 euro complessivi.



Nel dettaglio è stato identificato in Piazza Garibaldi un uomo, 30enne di origine cubana e residente alla Spezia, colpito da rintraccio per cattura a seguito di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale della Spezia. Il ricercato, sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di una piccola quantità di hashish debitamente sequestrata, quindi segnalato alla Prefettura per violazione dell’art.75 DPR 309/90, veniva tratto in arresto e associato alla locale Casa Circondariale, ove dovrà espiare la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, per maltrattamenti in famiglia e lesioni.



Il pattuglione interforze integrato, coordinato da un funzionario della Questura della Spezia, ha permesso di controllare approfonditamente tredici esercizi pubblici del centro cittadino, per sei dei quali sono state riscontrate irregolarità e

accertate diverse violazioni amministrative. In particolare in tre market di Viale Garibaldi venivano riscontrate violazioni per mancata esposizione dei prezzi e mancata esposizione dell’orario di apertura e chiusura (sanzioni per un totale di 5000 euro). Al titolare di un market etnico di via Napoli sono state comminate due sanzioni da 2000 e 1000 euro per irregolarità amministrative e violazione condizioni igienico sanitarie da parte dell’Asl. Per il titolare di un negozio alimentare etnico di via Spallanzani sono in corso accertamenti, condotti da personale dell’Ispettorato del lavoro, circa i contributi versati ad un dipendente. Nello stesso esercizio commerciale personale dell’Asl procedeva al sequestro amministrativo di carne e pesce conservati in violazione di legge e per mancata tracciabilità, applicando un sanzione di 2500 euro.