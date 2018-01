La Spezia - Uno rimane in carcere mentre gli altri tre sorpresi con lui nella boscaglia di Castiglione Vara sono stati accompagnati in un centro per essere espulsi e tornare in Marocco.

E' questo l'ultimo tassello delle indagini scattate in provincia, condotte dalla Squadra mobile, a seguito delle quali è stato individuato una sorta di minimarket della cocaina.

La Polizia con l'ausilio dei cani molecolari ha battuto palmo a palmo la boscaglia per rinvenire una serie di barattoli contenenti dello stupefacente.

Le quattro persone identificate in questo giro di spaccio vivevano all'interno una baracca abusiva nei boschi tra Cavanella e Castiglione.