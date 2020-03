Market battuti a tappeto: tutti in regola con le autocertificazioni

La Spezia - Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica scorsi, la squadra amministrativa della questura ha effettuato controlli amministrativi mirati nei vari supermercati, rivendite di tabacchi e mini market del comune della Spezia, compresi i negozi etnici. Rilevata una presenza complessiva all’interno degli stessi esercizi di oltre 300 utenti, controllate e ritirate le relative autocertificazioni. Durante i predetti accertamenti non sono state riscontrate violazioni alle disposizioni del dpcm del 9 marzo e seguenti, né nei confronti dei gestori che hanno adottato adeguate misure per garantire il distanziamento sociale esterno ed interno, né dei clienti.

I controlli amministrativi in argomento sono proseguiti nella mattinata di ieri in ulteriori esercizi commerciali della città, sempre a cura della squadra amministrativa che ha rilevato una minor presenza all’interno delle predette strutture ed in coda all’esterno.

L’equipaggio in borghese procedente ha notato due giovani intrattenersi a lungo a bere birra in Piazza Brin. Uno di questi ha mostrato un’autocertificazione non comprovante lo stato di necessità, come accertato sul posto dagli operatori, che hanno sanzionato entrambi i giovani.