Marijuana nel taschino, giovane toscano pizzicato dai carabinieri

La Spezia - Ieri pomeriggio i Carabinieri della stazione radiomobile della Compagnia della Spezia, nel corso di un'attività di pattugliamento dell'area dei Giardini pubblici, hanno sottoposto a un controllo un 19enne italiano di origini nordafricane. Il ragazzo, già noto all'Arma, alla vista dei carabinieri ha tentato di nascondersi nei Giardini di Via Diaz con l'ausilio del buio e della vegetazione, ma gli operatori lo hanno ugualmente individuato e controllato rinvenendo in una tasca del giubbotto del giovane un involucro contenente 9 grammi di marijuana. Il ragazzo, residente ad Altopascio, in provincia di Lucca, è stato deferito in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.