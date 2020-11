Mariani nominato questore a Gela, dove ritorna a 30 anni dal primo incarico

La Spezia - Paolo Mariani lascia La Spezia e ritorna a Gela, dove ricoprirà l'incarico di questore.

Mariani, 54 anni e originario di Lecce, dopo quattro anni, lascia il Golfo dove ha ricoperto l'incarico di vicario del questore sino alla nomina di dirigente superiore di poche settimane fa e alla promozione a questore della città siciliana.



Il neo questore era stato alla guida del commissariato di Gela, nel 1992, negli anni più cruenti della mafia siciliana. In seguito aveva diretto il commissariato di Niscemi, dove nel 1996 si era distinto per l'arresto degli autori di un efferato duplice omicidio. Poi è stato a capo del commissariato di Caltagirone, poi nuovamente a Niscemi e a Tarquinia, fino al superamento del concorso interno per primo dirigente a soli 36 anni nel 2002, con la conseguente assegnazione alla questura di Prato come dirigente la divisione anticrimine. Dal 2005 al 2013 ha diretto il commissariato di Carrara, mettendo a segno diverse operazioni di polizia giudiziaria, e dal 2013 al 2016 ha ricoperto l'incarico di vicario del Questore di Savona. Trent'anni dopo il suo primo incarico ritorna dunque a Gela dalla "porta principale".