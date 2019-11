Mare marrone a Ruffino, Casati: “Solo modesti fenomeni di deposito”

La Spezia - Alla metà di ottobre una nuova marea marrone aveva invaso lo specchio acque di fronte all’abitato di Ruffino. Com’era successo con analoghe modalità a maggio, gli abitanti anche in questa occasione, avevano immortalato l'avvenimento, preoccupati al pensiero che la terra che ad ogni pioggia finisce in mare sia quella che sta venendo usata per la messa in sicurezza della discarica di Pitelli. Un tema a cui Cds aveva dato spazio e il consigliere Massimo Lombardi lo aveva preso a cuore, preparando un’interpallanza da sottoporre all’amministrazione al primo consiglio comunale utile. E’ capitato nella seduta di ieri e a dare risposta ai crucci degli abitanti ci ha pensato l’assessore Kristopher Casati: “Dal sopralluogo di questa mattina da parte dell'Ing. Zanini, del dr. Vujica, del Dr. Biso insieme al personale del Corpo di Polizia Municipale (Angelo Femiano, Diego Cavana) e’ stato eseguito l’accertamento che ha dapprima consistito nell'esame ispettivo del piede della discarica, apparso in sufficienti condizioni di sicurezza, non essendo riscontrabili evidenti fenomeni di erosione del fronte, che appare invece inerbito e sostanzialmente compatto. Anche le canalette di drenaggio sono apparse sufficientemente pulite. D’altro canto non è stato peraltro possibile nè dal basso nè da sopra esaminare con sufficiente dettaglio la parte interna della discarica, in particolare quella in corrispondenza della ex 3° vasca. Si è inoltre esaminato il tratto del fosso Canalone, e anche nella porzione più a valle, posta fra le abitazioni di Ruffino, si sono riscontrati solo modesti fenomeni di deposito detritico, parte dei quali determinati, tra l'altro, da un limitato movimento di terra, attuato verosimilmente dalla ditta incaricata della pulizia del canale”. La situazione, in soldoni, non appare tale da giustificare l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, e - aggiunge Casati - “non pare neppure giustificare l'entita dei fenomeni di trasporto a mare, nelle modalita lamentate e riportate da stampa. Anche interviste svolte a residenti avvalorano questa affermazione”. L’approfondimento tecnico adesso consisterà nell’analisi della parte interna della discarica.