Mare calmo e sole: un lunedì d'estate vera

La Spezia - Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata odierna e per i giorni a venire. Inizia una settimana che riporterà l'afa record ai livelli di due settimane fa con la giornata di giovedì indicata come la più calda. Si prevedono massime che sfioreranno i 37° mentre in questi giorni si rimarrà su valori più bassi, ma solo lievemente. Nel dettaglio, la giornata odierna prevede minime non inferiori ai 21°C sulla costa. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare quasi calmo.