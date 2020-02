Manovra scorretta, la Polizia lo ferma: hashish sotto il sedile

La Spezia - Nella serata di ieri operatori della Squadra Volante, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in questo viale Italia angolo Corso Nazionale, verso le 22.30 notavano un’autovettura Polo VW di colore grigio violare la segnaletica orizzontale procedendo lungo Viale Italia. Fermavano quindi il veicolo e, nel controllare i due occupanti, un passeggero minorenne spezzino ed il conducente, cittadino albanese 20enne, incensurato, residente in provincia, notavano chiari segni di agitazione e nervosismo da parte di quest’ultimo nell’atto di prendere i documenti dal cassetto sotto il sedile da cui promanava un forte odore di hashish che insospettiva ulteriormente gli operatori.



Il giovane consegnava agli agenti un involucro di carta oleata riposto nel predetto cassetto, contenente dell'hashish per un peso lordo di gr. 9,14, debitamente sequestrata, ammettendo di averla acquistata per uso personale. Lo straniero veniva quindi sanzionato sia ex art. 40 comma 8 C.di S. che amministrativamente ex art.75 D.P.R. 309/90 con segnalazione alla locale Prefettura. Gli agenti procedevano altresì all’immediato ritiro della patente di guida a suo carico e successivamente affidavano il minorenne italiano alla madre.