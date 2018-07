Mamma giudicata pericolosa rimpatriata in Tunisia

Gli accertamenti della Polizia di Stato e dell'Ufficio immigrazione. Liti in strada e il sospetto che basasse il suo reddito su eventi delittuosi hanno portato al rigetto della richiesta di permesso di soggiorno.

La Spezia - Giovanissima e madre di tre figli ancora piccoli giudicata pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica. Per questo motivo è stata allontanata dalla famiglia e dal compagno. I bambini sono stati affidati al Tribunale dei minori di Genova e alle comunità di recupero. Lei, 29enne, è stata accompagnata alla frontiera per essere rimpatriata in Tunisia.



Stando a quanto riferisce la Polizia di Stato, la donna e il compagno spezzino erano già noti agli uffici per stupefacenti, detenzione di armi, per i numerosi interventi effettuati dalle volanti nella loro abitazione e per liti su strada con altre persone pregiudicate.

Nonostante dagli uffici fossero partiti una serie di inviti a produrre documentazioni valide sull'origine del reddito della donna, lei non ha mai presentato una attestati validi. Al termine di una serie di approfonditi accertamenti gli agenti dell'Immigrazione hanno ritenuto che la 29enne basasse le sue fonti di reddito tramite eventi delittuosi.

Il Giudice di Pace della Spezia Oneto, ha convalidato l'accompagnamento coatto del Questore ritenendo sussistenti i presupposti determinanti l'adozione del provvedimento di espulsione e che il rigetto del permesso di soggiorno fosse basato su una domanda infondata e fraudolenta.