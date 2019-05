Mamma anatra investita, i suoi pulcini adottati dalla Municipale

La Spezia - Dieci anatroccoli rimasti orfani perché la loro mamma è stata investita. E' stata una pattuglia della Polizia municipale a intravederli, questa mattina alle 10 in Via Sarzana in prossimità della rotonda delle Pieve, a bordo strada. Gli agenti si sono fermati e hanno capito cos'era accaduto: mamma anatra era stata investita, forse, mentre cercava di attraversare la strada per portare al sicuro anche i suoi pulcini. Una scena che nella mente di molti nati negli ultimi trent'anni riporta ad uno storico cartone animato "Le avventure del bosco piccolo" dove gli animali per mettersi in salvo erano disposti a tutto, talvolta finendo investiti (ad esempio l'episodio della morte dei ricci).



Piccoli, teneri e indifesi gli anatroccoli avevano freddo ed erano impauriti. Per scaldarli un'agente si è levata il maglione e li ha avvolti. Le piccole anatre sono state portate in caserma per capire come potere garantire loro le cure adeguate e levarli soprattutto dalla strada.

Gli agenti si sono rivolti dunque all'ispettore Massimiliano Ottolini che ha dato ai colleghi il nulla osta per una cosa davvero particolare: poter adottare i piccini rimasti senza mamma.

I pulcini quindi avranno tante nuove case.