Maltempo, sessanta interventi in 17 ore per i Vigili del fuoco

La Spezia - I Vigili del Fuoco sono intervenuti a partire da questa notte per numerosi interventi dovuti al maltempo che ha imperversato sulla nostra provincia.

Oltre agli interventi "ordinari", i Vigili del Fuoco hanno effettuato interventi per alberi pericolanti, alberi caduti su sede stradale, rimozione lamiere pericolanti, rimozione di piante cadute su autovetture, senza alcuna persona all'interno, prosciugamenti, verifiche statiche, rimozione tegole, rimozione canale, pali pericolanti per un totale di circa 60 a partire dalle 2 della notte scorsa fino alle 19.30.



Particolarmente colpita la zona compresa tra Santo Stefano Magra e Sarzana, ma comunque l'intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario in tutta la Provincia: hanno lavorato ininterrottamente le squadre del distaccamento di Sarzana, di Brugnato, del distaccamento Volontario di Levanto e diverse squadre della sede centrale, le quali hanno operato spesso in supporto nella zona di Sarzana, Romito, Arcola, oltre che in zona città.

Per la tipologia di interventi effettuati si è rivelato fondamentale l'uso dell'autoscala.