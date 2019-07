Maltempo, notte senza particolari problemi. Disagi causati da rami e alberi

La Spezia - Con il declassamento dell'allerta meteo il Coc della Spezia ha chiuso intorno alle 12 dopo ore relativamente tranquille visto che anche nella notte non ci sono stati interventi. Questa mattina si è invece provveduto alla rimozione di piccoli rami caduti o alla pulizia di griglie otturate dalle foglie. Situazione analoga a quella del resto della provincia dove i Vigili del Fuoco non hanno dovuto effettuare interventi particolari.

A Lerici infine è stata riaperta la carreggiata della provinciale 331 in prossimità della galleria Scoglietti In seguito all'ondata di maltempo di ieri infatti alcune piante erano cadute a ridosso della strada ed è stato necessario intervenire per rimuoverle e rimettere in sicurezza la strada.