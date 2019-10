Maltempo, martedì scuole chiuse a Levanto e Lerici

La Spezia - L'allerta arancione per temporali emanato dalla Protezione civile regionale in base alle previsioni del tempo per domani diramate da Arpal fa scattare le misure di prevenzione. Il primo effetto che si registra è la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado a Levanto, compresa la sede distaccata del Liceo scientifico "A. Pacinotti", in seguito all'ordinanza emanata dal sindaco Ilario Agata.



Ma la stessa decisione, pochi minuti fa, è stata comunicata anche dal sindaco di Lerici Leonardo Paoletti che ha annunciato l'emissione dell'ordinanza per la chiusura delle scuole e di ogni luogo pubblico compresa la chiusura al pubblico degli uffici comunali.

Lo stesso sta accadendo in molti altri comuni della Liguria, dal Ponente al Tigullio, pertanto è possibile che nelle prossime ore anche altre amministrazioni seguiranno la stessa linea.



Seguiranno aggiornamenti.



Ricordiamo che l'allerta inizierà alle 18 di questa sera e sarà gialla per piogge. Dalle 22 alle 15 di domani martedì 15 ottobre si entra in allerta arancione per temporali, il massimo per questa tipologia di fenomeni meteorologici.