Maltempo, chiuse la Ripa e la Litoranea al bivio di Riomaggiore per una frana

La Spezia - Piove su tutta la provincia con quantità tra i 50 e i 60 millimetri di pioggia e forti raffiche di venti sulla costa, ad esempio a Riomaggiore si è registrata una raffica da 97 chilometri orari anche se il "record" rimane in Val di Vara con una da 133.6 chilometri orari. Sulla costa invece la pioggia caduta si attesta attorno ai 20 millimetri.

Per le quantità di pioggia caduta è stata disposta la chiusura automatica della Ripa, inoltre è stata disposta la chiusura della strada Litoranea per una criticità occorsa al bivio di Riomaggiore. Sul tratto si è verificata una frana non di grossa entità ma abbastanza alta da richiedere l'intervento di una squadra sul posto, perché potrebbe superare la recinzione. La provincia come viabilità alternativa segnala: Riccò del Golfo, Pian di Barca, Pignone.



Per quanto riguarda i fiumi la situazione sia in Val di Vara che in Val di Magra è tranquilla e si è registrato qualche movimento a Varese Ligure. Al momento comunque i fiumi sono regolari. Intanto nella vicina Massa c'è stato un innalzamento dell'allerta da gialla ad arancione.

La situazione rimane comunque monitorata e nella zona della costa, dalle Cinque Terre fino a Deiva marina, si sono verificati piccoli crolli di piante diffuse sul territorio ma non problematiche.

La Provincia della Spezia ha distaccato su tutto il territorio otto squadre pronte a intervenire in caso di necessità e per tutto il territorio. Il Centro coordinamento soccorsi e i Centri operativi comunali sono attivi e resteranno tali fino al termine dello stato di allertamento che sullo Spezzino, zona C, resterà in rossa fino alle 24 e arancione fino alle 7.59 del 21 dicembre.



Notizia in aggiornamento