Maltempo, a Suvero vento a 100 chilometri orari e una raffica da 133.6

La Spezia - Continuano le precipitazioni su tutto il territorio regionale, fino a forti sull’imperiese, in particolare nelle zone interne, moderate sul centro Ponente mentre sono, per ora, ancora generalmente deboli a Levante.



Nell’ultima ora Ceriana ha toccato 49.6 millimetri in un’ora (intensità vicina al molto forte) che porta la cumulata totale da inizio evento a 253.6 millimetri; sempre nell’ultima ora 46.8 a Montalto Ligure. Da segnalare anche che a Ceriana, nelle ultime tre ore, sono caduti 129.8 millimetri di pioggia.



Gli innalzamenti più rilevanti dei livelli dei corsi d'acqua si registrano nel Ponente regionale. Superati i livelli di piena straordinaria dall’Armea in più sezioni monitorate e dall’Argentina a Merelli (Taggia). Superati i livelli di piene rive dal Roya ad Airole, dal Nervia a Isolabona, dall’Impero a Rugge di Pontedassio. Nel resto della regione solo alcune sezioni strumentate segnalano lievi innalzamenti dei livelli idrometrici.



Continuano le raffiche di vento fino a burrasca forte. In costa, nel primo pomeriggio, a Fontana Fresca (alle spalle di Sori) si è toccata una velocità media di 114.1 km/h con una raffica a 142.6 km/h. Sui rilievi, invece, Casoni di Suvero (nel comune di Zignago, provincia della Spezia), ha raggiunto una velocità media di 100.1 km/h con una raffica a 133.6 km/h.