Maltempo, a Rebocco un albero crolla sulla ringhiera di un balcone

La Spezia - Le forti raffiche di vento di questa mattina hanno abbattuto un albero in Via Monfalcone, nel quartiere di Rebocco.

Erano da poco passate le 10 quando una delle piante vicine alla fermata dell'autobus e all'incrocio con Via Monviso ha ceduto di schianto.

Le conseguenze del crollo avrebbero potuto essere gravissime, in quanto la pianta avrebbe potuto finire sulla strada o sul marciapiede, travolgendo auto o passanti. Invece la chioma e il fusto dell'albero si sono accasciati sulla facciata dell'edificio più vicino e si sono limitati a piegare la ringhiera del terrazzo al primo piano.



L'albero è poi stato rimosso dai Vigili del fuoco.